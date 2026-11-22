Bráulio Borges, doutorando em economia na FGV EESP e mestre em economia na FEA-USP. É diretor da Macrotempo, pesquisador-associado do FGV Ibre e conselheiro do Hub de Economia e Clima do iCS (Instituto Clima e Sociedade)
Na semana passada, mostrei aqui que o juro real brasileiro fica uns três pontos percentuais acima do de outros emergentes, mesmo descontando o juro americano e o risco-país, e que a execução da política fiscal, expansionista ou contracionista, explica razoavelmente bem as oscilações desse excesso, mas não o seu patamar. Ficou uma pergunta no ar: o que, afinal, nos separa dos demais?
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