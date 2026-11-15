Lula atravessará o Rubicão?

Marcos Mendes, economista, pesquisador associados ao Insper, é autor do livro Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil?



Desde seu primeiro mandato, Lula adota comportamento dúbio na sua relação com o Banco Central. Por um lado, concede autonomia (mesmo antes de estabelecida em lei) para que a autoridade monetária busque o controle da inflação. Por outro, mantém uma política fiscal expansionista, que obriga o BC a subir os juros. Critica o BC por isso, acusando-o de sabotar o crescimento.

Essa estratégia evita, em primeiro lugar, que a inflação dispare, o que prejudicaria a sua popularidade. Em segundo lugar, fica à vontade para fazer expansão fiscal, atendendo seu eleitorado com programas de apelo eleitoral, pois sabe que o BC segurará as pontas, usando o freio da política monetária.

Em terceiro lugar, fala aquilo que o seu público cativo quer ouvir, ao fazer discursos contra o BC e o mercado financeiro, associando juros altos a ganância, terceirizando a culpa pelas mazelas econômicas do país.

Esse modelo, embora seja bem-sucedido para garantir a sobrevivência política do Presidente, tem alto custo para o país. A imagem muito usada pelos analistas é a de um carro em que se pisa no acelerador (a política fiscal) e no freio (a política monetária) ao mesmo tempo e com força. O carro anda pouco e aos solavancos, gasta muita gasolina, deteriora os freios e pode fundir o motor.

A dívida pública, das famílias e empresas cresce no galope dos juros altos. O investimento cai. A prodigalidade fiscal, orientada pela busca de votos, gera políticas públicas de qualidade cada vez pior, incapazes de eliminar a pobreza e garantir mobilidade social.

Quanto maior a dívida, mais oneroso fica cada ponto percentual a mais nos juros. Esse modelo não pode continuar para sempre. Uma hora vai parar.

Há duas formas de isso acontecer. A primeira, seria fazer reformas fiscais suficientes para estancar o crescimento da dívida. A segunda, seria afrouxar a política monetária, na esperança de que a queda dos juros estimule o crescimento do PIB e alivie o custo fiscal.

A primeira opção contraria o DNA político do Presidente e de seu partido. Ademais, o ajuste fiscal necessário se tornou grande e politicamente difícil. Ajustes graduais não resolvem. O PT não consegue ir muito além do pífio puxadinho fiscal apresentado esta semana.

A segunda opção se torna tentadora. Basta indicar para o BC diretores dispostos a serem lenientes com a inflação. Sequer seria preciso mudar a meta ou revogar a autonomia do BC.

Das nove cadeiras da diretoria do BC, Lula poderá indicar 4 até o final de fevereiro. E mais duas até o final do ano. Adeptos da flexibilização monetária nem precisam ser maioria no Copom. A simples abertura de dissenso torna mais difícil a ancoragem das expectativas de inflação.

Nesse caso ficaríamos, ao mesmo tempo, sem âncora fiscal e monetária. Uma crise estaria contratada. Começando com o aumento da inflação, a saída de investidores estrangeiros, depreciação cambial.

Haveria aumento dos juros de longo prazo, em decorrência do aumento de risco, a despeito da redução de juros de curto prazo pelo BC, como ocorreu na redução forçada de juros no governo Dilma.

Resta saber se Lula está disposto a mudar seu relacionamento dúbio com o BC e cruzar o Rubicão que levará à perda da âncora monetária.