Limitar expansão dos gastos não é tesouraço

Bráulio Borges, doutorando em economia da FGV EESP, mestre em economia na FEA-USP, é diretor da LCA Consultores e pesquisador-associado do FGV Ibre
Na minha coluna anterior aqui na Folha, defendi um ajuste fiscal de cerca de 2 pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) até 2030 - de um déficit primário de 0,5% do PIB em 2026 para um superávit de 1,5% - , condição para estabilizar a dívida bruta no médio prazo, hoje já em 82,9% do PIB. Ou seja: defendo basicamente que o governo cumpra as metas indicativas que ele mesmo apresentou no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2027), enviado em agosto para o Congresso (sem contabilidade criativa).
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