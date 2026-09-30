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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 11:55

Modelo paraguaio atrai atenção de autoridades fiscais

Marcelo Ramos de Mello destaca que a reforma também produzirá uma mudança expressiva na dimensão do trabalho de fiscalização

Marcelo Ramos de Mello destaca que a reforma também produzirá uma mudança expressiva na dimensão do trabalho de fiscalização

TÂNIA MEINERZ/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A aproximação entre as administrações tributárias, a incorporação de experiências internacionais e a preparação dos fiscos para as mudanças provocadas pela reforma tributária estão entre os principais resultados esperados do XII Fórum da Administração Tributária, realizado nesta quarta-feira (30), em Porto Alegre. Promovido pela Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul (Afisvec), em parceria com a Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu), o encontro reúne representantes das administrações tributárias estadual, municipal e federal, além de especialistas estrangeiros.

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