Safra deve ter novo recorde e queda de alimentos básicos

Mauro Zafalon, formado em jornalismo e ciências sociais, com MBA em derivativos na USP
O Brasil pode voltar a produzir mais uma safra recorde de grãos em 2026/27, mantendo um constante crescimento do potencial produtivo, o que vem ocorrendo ano a ano. Mais uma vez, porém, os alimentos básicos perdem espaço, e a soja ganha. Em um período em que o clima, devido ao El Niño, já é uma ameaça à produtividade, a redução de área de produtos do dia a dia da alimentação do consumidor significa menor oferta e maior custo, principalmente para os de menor renda.
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