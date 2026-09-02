A violência contra a mulher também está nas urnas

Lorena Hakak, doutora em economia e professora do PPGE/UFABC, atua como presidente da GeFam (Sociedade de Economia da Família e do Gênero)
No início de agosto, duas pessoas encontraram uma mala contendo o que pensaram ser o corpo mutilado de uma mulher em uma cidade ao sul de Sydney, na Austrália. No dia seguinte, a polícia divulgou que o corpo era, na verdade, uma boneca sexual com hematomas falsos. Segundo a reportagem do jornal The Guardian, publicada em 29 de agosto, não se sabe por que a boneca foi descartada. Teria sido apenas uma forma de se desfazer da boneca ou a encenação de um ato de violência contra uma mulher? O episódio, porém, levanta uma questão que vai além do destino da boneca.
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