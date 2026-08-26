Bernardo Guimarães, doutor em economia por Yale, foi professor da London School of Economics (2004-2010) e é professor titular da FGV EESP
"Você está passando pano para o Banco Central", diz a moça com a voz indignada e a melhor das intenções no coração. Minha resposta sobre as altíssimas taxas de juros de fato foca os erros do governo, relegando o BC a um papel secundário.
Pode parecer estranho, mas é assim. O Banco Central tem o poder de escolher entre juros maiores, que esfriam a economia e reduzem pressões inflacionárias, ou juros menores, que estimulam a economia, mas podem gerar inflação. O BC, porém, tem pouco poder para melhorar os parâmetros dessa escolha.
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