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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 11:58

Banrisul lucra R$ 547 milhões no primeiro semestre

Fernando Lemos, presidente do Banrisul, destaca que ações foram direcionadas à preservação e ampliação de receitas

Fernando Lemos, presidente do Banrisul, destaca que ações foram direcionadas à preservação e ampliação de receitas

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O lucro líquido do Banrisul atingiu R$ 547 milhões no primeiro semestre de 2026. No segundo trimestre deste ano, o resultado totalizou R$ 325,4 milhões, com crescimento de 46,8% em relação ao trimestre anterior. Os dados do balanço foram apresentados pelo presidente do Banrisul, Fernando Lemos, nesta quinta-feira (13) durante apresentação do balanço do primeiro semestre deste ano.

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