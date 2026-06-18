Oferta de fertilizantes deve demorar a normalizar

Mauro Zafalon, formado em jornalismo e ciências sociais, com MBA em derivativos na USP
A guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, pelo menos no anúncio de Donald Trump, está chegando ao fim. Os produtos e insumos agrícolas, que tiveram forte aceleração a partir do final de fevereiro, início do conflito, começaram o dia em queda na segunda-feira, dia 15. A retração já vinha ocorrendo, depois dos números de oferta e de demanda divulgados pelo Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) na semana passada. Ao fim do dia, no entanto, voltaram a subir. O mercado espera agora uma melhora na oferta de insumos e queda nos preços, principalmente no dos fertilizantes.
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