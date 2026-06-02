Números do PIB refletem o ciclo eleitoral

Samuel Pessôa, pesquisador do BTG Pactual e do FGV IBRE e doutor em economia
A economia cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre do ano passado. A forte expansão contrasta com três trimestres em que a economia avançou, respectivamente, 0,3%, 0,1% e 0,3%. A desaceleração acentuada do segundo até o quarto trimestre do ano passado resultou da política monetária muito contracionista e, sobretudo, da política fiscal contracionista em 2025, especialmente no segundo semestre.
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