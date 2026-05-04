Guerra prolongada, mercados resilientes: até quando?

Solange Srour

Diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management





A guerra no Oriente Médio começa a ocupar um papel central na economia mundial não como um episódio temporário, mas como uma força capaz de redefinir a economia global e o equilíbrio de poder entre potências. O que chama a atenção é a dissociação entre o aumento dos riscos econômicos e geopolíticos e o comportamento ainda resiliente dos mercados financeiros.

A forma mais direta pela qual a guerra chega à economia é por meio da alta dos preços de energia, mas o efeito não se limita a esse setor. Fertilizantes mais caros pressionam os preços dos alimentos; metais e outros insumos industriais, por sua vez, encarecem a produção ao longo da cadeia. A inflação tende a se tornar mais disseminada e persistente. A retomada dos fluxos de comércio tem sido constantemente adiada e, mesmo com uma eventual reabertura das rotas, o processo será lento. Portos precisam ser reorganizados, e a produção, retomada gradualmente. Se o conflito se prolongar ou gerar soluções instáveis, os efeitos tenderão a se estender por mais tempo.

Há ainda uma outra dimensão menos discutida, mas crucial. A guerra atual não é apenas um choque localizado com começo, meio e fim bem definidos. É parte de uma reconfiguração geopolítica mais ampla, com consequências estruturais. Cadeias produtivas estão sendo redesenhadas para trocar eficiência por segurança, elevando custos de forma permanente e tornando preços mais instáveis. A China teve papel relevante ao trazer esse debate para o primeiro plano, ao demonstrar o poder estratégico associado ao controle de terras raras e outros minerais críticos.

Até aqui, quedas nos preços de ativos têm sido seguidas por recuperações rápidas, sustentadas por resultados corporativos ainda sólidos e pelo entusiasmo com a inteligência artificial. Mas esse otimismo deveria incorporar mais prêmio de risco. O impacto da guerra sobre os resultados das empresas tende a se intensificar à medida que custos sobem, margens são comprimidas e a demanda global desacelera.

Há também um elo pouco discutido: o quão protegido está, de fato, o entusiasmo com a inteligência artificial. Não só pelo uso intensivo de energia que a tecnologia exige. A cadeia produtiva do hardware de IA depende de semicondutores altamente sofisticados, cuja produção está concentrada em Taiwan. A dependência global dessa ilha guarda semelhança com a dependência do mundo em relação ao estreito de Hormuz para o fluxo de energia. Assim como Ormuz concentra poder de estrangulamento sobre o petróleo, tensões no estreito de Taiwan podem exercer papel semelhante sobre a infraestrutura tecnológica global.

A subprecificação desses riscos é perigosa. Se os mercados passarem a incorporar um ambiente geopolítico mais instável e persistente, a reprecificação poderá ser abrupta. As condições financeiras se tornariam bem restritivas e o impacto sobre a atividade poderia se intensificar de forma não linear.

Outro risco está no campo fiscal. Conflitos frequentes exigem mobilização contínua de recursos em um momento de elevado endividamento público. Juros globais mais altos e a piora na trajetória das dívidas são riscos ainda pouco precificados.

O maior erro é interpretar o comportamento recente dos mercados como sinal de normalidade. O que se observa não é um equilíbrio estável, mas uma convivência temporária entre riscos crescentes e fundamentos que, por ora, ainda são favoráveis. A ordem internacional que sustentou décadas de crescimento relativamente estável está sendo reescrita, e esse tipo de transição raramente é linear ou indolor.

É difícil antecipar quando e se a correção virá. O que parece improvável é que a realidade geopolítica volte a ser cooperativa como no período pós-Segunda Guerra e que, quando essa colaboração finalmente se impuser sobre os ativos, o impacto seja pequeno.