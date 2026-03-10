Brasil testará sua dependência de fantasmas da China

Marcos de Vasconcellos, jornalista, assessor de investimentos e fundador do Monitor do Mercado





Sob o olhar ocidental tradicional, as chamadas cidades fantasma na China, construídas sem habitantes, e suas estradas ligando "nada a lugar nenhum" parecem desperdício, ou, no mínimo, uma maneira artificial de aquecer a economia. Essa visão, no entanto, não impediu que o Brasil se tornasse grande fornecedor de minério de ferro e petróleo para essas construções avançarem.

Em 2025, exportamos cerca de US$ 99 bilhões para a China, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Minério e petróleo equivalem a 40% de tudo o que mandamos para lá.