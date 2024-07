Vida e Esperança

Dom Darley José Kummer

O nosso querido estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado fortes desafios. Mas, chegou a hora, de na limpeza, reorganização, estabilizarmos o que foi inundado pela enxurrada de lama, agua, lixo e sujeira do contratempo.

É necessário realmar, reanimar as pessoas atingidas em seus bens e fragilidades, ficando praticamente sem nada; a mercê de ajudas e resgatadas por pessoas generosas.

Chegou a hora de nos avaliarmos e reorganizarmos, com certeza pensando muito, refletindo muito, chorando nossas belas lembranças e acontecimentos. Não achamos culpados, mas algo ficou esquecido ou deixamos para outros fazerem e não aconteceu. Fica-nos claro ver o quanto é importante tomarmos as rédeas das nossas vidas ao invés de ficarmos esperando que alguém o faça por nós. Agir não é ir contra, mas ter uma postura de resolver, ajudar e possivelmente solucionar o que não estava bem ou deveria ter evoluído.

Sirva-nos de ensinamento e aprendizagem e até como provocação a nós todos: - de como estamos cuidando do meio ambiente, da nossa casa comum; sabemos que a ganancia e o individualismo interesseiro, tem nos distraído em superficialidades e vaidades; estas, já não nos fazem mais crescer e amadurecer humanamente, com criatividade e corresponsabilidade no cuidado da vida humana e da natureza.

O momento exige de nós paciência, planejamento, em colocarmos nossas ideias e façanhas em dia e começarmos passo a passo, sem pressa, sem desanimo, a volta ao convívio social, comunitário e religioso, para termos coragem, amizade e animo em reconstruir nosso cantinho, nossa história, com esperança. Estamos vendo quantos irmãos nossos tem se empenhado em ajudar e tem um agir compassivo nas realidades mais carentes de processos de manejo e habilidade humana e material em recompor-se.

Com certeza necessitamos de uma palavra divina, para nos dar inspiração em nosso agir: Reflitamos a palavra de Paulo a comunidade de Filipenses Capítulo 4, versículos de 6 a 8: “ Nada vos preocupe. Pelo contrário, em vossas orações e súplicas, com ação de graças; apresentai vossos pedidos. E a paz de Deus, que supera a inteligência humana, guarde vossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus”.

Contudo, precisamos trazer presente, a ajuda dos voluntários, socorristas, amigos e benfeitores. A Eles nossa gratidão! As vidas levadas ou soterradas em meio aos deslizamentos, nossa prece e eterna lembrança e reconhecimento de, jamais serem esquecidos. Rezemos por eles.

Na continuidade e reconstrução, precisamos nos ajudar e nos animarmos. Imaginemos uma grande gincana de iniciativas, ideias e memórias que precisam estar presentes nesta construção do aqui e agora. Isto envolve pessoas, lugares, histórias, lembranças e memorias vividas.

Encontramos forças, em nossos antepassados, índios, imigrantes, pioneiros deste chão, que com sacrifício e suor, oração e perseverança, enfrentaram tantos tipos de obstáculos para deixarem a nós este belo legado. Eles também sentiram e sofreram. Agora, foi nossa vez; portanto, não desanimemos, olhemos para o passado e reconstruamos o presente com amor, união, esperança, para as novas gerações que esperam de nós mais empenho, compromisso e alegria com esforço e labuta diária. Planejar é preciso, viver com alegria é necessário e nunca desanimar, por mais que dê vontade! Saibam que não estão sozinhos, pois, enquanto houver corações abertos e amigos próximos, jamais nos sentiremos solitários.

Está aí a importância de ‘ser pertencente a uma comunidade de fé e convívio social’.

Fazemos um apelo a todos; nos disponhamos, por gentileza, em ajudar a esperançar e retomar a caminhada para o bem de nossa existência.



Bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre