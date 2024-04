Dom Juarez Albino Destro

Ao comemorarmos os 60 anos da instituição do Dia Mundial de Oração pelas Vocações, por São Paulo VI, o papa naquele 1964, eis que chegamos no 61° Dia Mundial, sempre celebrado no Domingo do Bom Pastor, período pascal, este ano em 21 de abril. Ao longo destes 60 anos, Paulo VI deixou-nos 15 mensagens por ocasião desta celebração; João Paulo II, 27 mensagens; Bento XVI, 8; Francisco, o atual papa, escreveu-nos 11 mensagens. Uma riqueza e uma bonita história da animação vocacional!

O Dia Mundial de Oração pelas Vocações, como afirmou o papa Francisco na mensagem deste ano, é sempre ocasião para recordar e agradecer a Deus o compromisso fiel, diário e, muitas vezes, escondido de nossa vocação:

a) mães e pais que não olham primeiro para si mesmos, nem seguem a tendência de um estilo superficial, mas organizam a sua existência cuidando das relações com amor e gratuidade, abrindo-se ao dom da vida e pondo-se ao serviço dos filhos e de seu crescimento;

b) aqueles que realizam o seu trabalho com dedicação e em espírito de colaboração;

c) aqueles que, em diferentes campos e de vários modos, empenham-se por construir um mundo mais justo, uma economia mais solidária, uma política mais equitativa, uma sociedade mais humana, isto é, todos os homens e mulheres de boa vontade que se dedicam ao bem comum;

d) pessoas consagradas, que oferecem a sua existência ao Senhor, quer no silêncio da oração, quer na atividade apostólica, às vezes na linha de vanguarda e sem poupar energias, servindo com criatividade o seu carisma e o colocando à disposição de quantos encontram;

e) aqueles que acolheram o chamado ao sacerdócio ordenado, dedicam-se ao anúncio do Evangelho, repartem a sua vida – juntamente com o Pão Eucarístico – pelos irmãos, semeiam esperança e mostram a todos a beleza do Reino de Deus.

Olhemos um pouco mais para a mensagem deste ano, que tem por tema: Chamados a semear a esperança e a construir a paz. A mensagem original pode ser acessada no site do Vaticano (Link:Mensagem para o 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 2024 | Francisco (vatican.va):

1. O chamado que o Senhor dirige a cada um de nós é um dom precioso. Possibilita-nos tomar parte no seu projeto de amor e encarnar a beleza do Evangelho nos diferentes estados de vida.

2. A escuta do chamado divino, longe de ser um dever, é o modo mais seguro que temos de alimentar o nosso desejo de felicidade. A nossa vida realiza-se e torna-se plena quando descobrimos quem somos, as qualidades que temos e onde devemos “semear e dar frutos”. A nossa vida realiza-se e torna-se plena quando descobrimos que estrada podemos percorrer para nos tornarmos sinal e instrumento de amor, acolhimento, beleza e paz nos contextos onde vivemos.

3. Aos jovens, especialmente a quantos se sentem distantes ou olham a Igreja com desconfiança, fascinai-vos e inquietai-vos:

a) fascinai-vos por Jesus e apresentem a ele as vossas perguntas importantes;

b) inquietai-vos pela sua presença que sempre nos coloca, de modo benevolente, em crise. Ele respeita mais do que ninguém a nossa liberdade, não se impõe, mas se propõe. Dai-lhe espaço e encontrareis a vossa felicidade no seu seguimento e, se pedir, na entrega total a Ele.

4. A variedade de carismas e vocações ajuda-nos a compreender plenamente a nossa identidade de cristãos, povo de Deus a caminho, pelas estradas do mundo, animados pelo Espírito Santo e inseridos como pedras vivas no Corpo de Cristo. Somos uma grande família, filhos do Pai, irmãos e irmãs. Não somos ilhas fechadas, mas partes do todo. Assim, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações traz gravada a marca da sinodalidade. Há muitos carismas e somos chamados a nos escutar reciprocamente e a caminhar juntos para descobrir tais carismas, discernindo aquilo a que nos chama o Espírito para o bem de todos.

5. Caminhamos como peregrinos de esperança rumo ao Ano Santo de 2025, para, na descoberta da própria vocação e pondo em relação os diversos dons do Espírito, podermos ser no mundo portadores e testemunhas do sonho de Jesus: formar uma só família, unida no amor de Deus e interligada pelo vínculo da caridade, da partilha e da fraternidade.

6. “Rogai ao Senhor da messe para que envie trabalhadores para a sua messe” (Mt 9,38; Lc 10,2). É dia de implorar ao Pai o dom de santas vocações para a edificação do seu Reino. Uma oração feita mais de escuta que de palavras. O Senhor fala ao nosso coração e quer encontrá-lo aberto, sincero e generoso.

Neste ano de 2024, dedicado precisamente à oração como preparação ao Jubileu, somos chamados a descobrir o dom inestimável de poder dialogar com o Senhor, de coração a coração, tornando-nos peregrinos de esperança, porque “a oração é a primeira força da esperança. Quando rezamos a esperança cresce, avança. A oração abre a porta à esperança. A esperança existe, mas com a oração a porta se abre” (cf. Francisco, Audiência Geral, 20/05/2020).

Em suma, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, no próximo domingo, 21 de abril, será uma excelente oportunidade para compreendermos, ainda mais, que somos chamados e amados por Deus. E isso é muito bom! Escutá-lo no dia a dia torna-nos felizes, pois vamos descobrindo quem somos, as qualidades que temos e onde devemos “semear e dar frutos”. Tornamo-nos sinais e instrumentos de amor, acolhida, beleza e paz onde estamos. Somos todos irmãos e irmãs, e devemos caminhar como peregrinos de esperança, semeando e testemunhando o sonho de Jesus, que deve ser o nosso sonho: formar uma só família, unida no amor de Deus, interligada pelo vínculo da caridade, da partilha e da fraternidade. Sem esquecer de rezar, pois quando rezamos a esperança cresce, avança.

