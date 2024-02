Um novo seminário na Arquidiocese de Porto Alegre

Dom Juarez Albino Destro



Férias escolares terminando! Provavelmente, se perguntássemos a alunos, crianças, adolescentes, jovens, diriam que o tempo foi rápido demais. Como é bom estar despreocupado! A pressão por resultados, o ritmo acelerado dos deslocamentos, leituras, memorizações, exames, notas... Os seminários também estão recomeçando suas atividades! E não é diferente em nossa arquidiocese de Porto Alegre. A não ser por um detalhe: a inauguração de um novo seminário no próximo dia 16 de fevereiro.

O Seminário São João Maria Vianney, este será o seu nome, está localizado em Esteio (RS) e receberá candidatos ao sacerdócio que estejam na etapa do Ensino Médio. Até o final do ano passado esses candidatos residiam no Seminário São José, em Gravataí (RS), onde também estão os seminaristas da etapa do Propedêutico, que precede as etapas dos cursos superiores: Filosofia (atualmente chamada de "Etapa do Discipulado") e Teologia (atualmente chamada de "Etapa da Configuração").

O Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, em Viamão (RS), acolhe os seminaristas dos cursos superiores, em duas casas distintas (Blocos E e F). Portanto, com a separação das etapas do Ensino Médio e Propedêutico, o processo formativo tende a ganhar, com equipes formativas distintas em cada uma delas: Ensino Médio (Esteio), Propedêutico (Gravataí), Ensino Superior (Viamão).

Isso tudo faz lembrar de uma carta do papa Bento XVI dirigida aos seminaristas em outubro de 2010, pouco mais de dois anos antes de sua renúncia, ocorrida em fevereiro de 2013. Bento XVI inicia o texto com um pormenor de sua juventude. Quando foi chamado ao serviço militar, então com 17 anos, tendo sido interrogado pelo comandante sobre a profissão que sonhava ser no futuro, respondeu que desejava ser um sacerdote. O comandante sugeriu-lhe que pensasse em outra profissão, pois na "nova Alemanha" já não haveria necessidade de padres.

O jovem Joseph Ratzinger sabia que essa "nova Alemanha" estava no fim, e que após os grandes problemas deixados pela guerra, "mais do que nunca haveria necessidade de sacerdotes". Com esse pormenor quis dizer, aos seminaristas e a todos nós, que ainda hoje, enquanto muitos acham que ser padre é algo "do passado", o mundo sempre terá necessidade de Deus. A perda da "noção de Deus torna a vida humana vazia", afirmou Bento XVI.

Na sequência, após recordar que ninguém se torna padre sozinho, mas depende de uma comunidade, o papa alemão deixou alguns pontos de reflexão para quem caminha em direção ao ministério presbiteral: oração constante, Eucaristia, Sacramento da Reconciliação, sensibilidade pela piedade popular, empenho nos estudos, maturidade humana, abertura ao aprendizado mútuo.

Mais recentemente, no dia 03 de fevereiro de 2024, o papa Francisco também deixou uma mensagem a um grupo de seminaristas, designando-o "tesouro valioso". E, a partir de uma frase de São Manuel González Garcia (1877-1940), conhecido como "bispo do Tabernáculo" por sua forte devoção à Eucaristia, deixou alguns pontos para reflexão. São Manuel queria "um seminário onde a Eucaristia fosse: na ordem pedagógica, a mais eficaz animação; na ordem científica, o primeiro mestre e o primeiro responsável; na disciplinar, o mais vigilante inspetor; na ascética, o modelo mais vivo; na econômica, a grande providência; e na arquitetônica, a pedra angular". Deus no centro, chamando pastores que sejam discípulos missionários conforme o Coração de Jesus, manso e humilde (cf. Mt 11,29).

Ambos os papas salientam a Eucaristia como essencial no processo formativo. De fato, é compreendendo o significado deste Sacramento que os futuros padres poderão exercer o seu serviço na comunidade, colaborando na construção de um mundo baseado no amor, no perdão, na misericórdia, na comunhão.

Que possamos continuar incentivando os nossos seminaristas no caminho sacerdotal, rezando por sua perseverança, colaborando na manutenção de seus estudos e, quando possível, marcando presença em seu processo formativo. E não esqueçamos de animar crianças, adolescentes e jovens para que coloquem em seus projetos de vida o desejo de serem sacerdotes.

Bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre