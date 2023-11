Um novo Céu e uma Terra nova!

Dom Darley José Kummer, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

Nas passagens bíblicas, existem várias referencias ao novo céu e nova terra – do Antigo ao novo Testamento. Praticamente em todas elas, a descrição desse futuro glorioso é feito de forma afigurada, onde uma realidade indescritível à nossa compreensão humana é descrita através de símbolos que possamos entender no presente.

Precisamos entender que a Bíblia – que contém a Palavra de Deus – aponta para o novo Céu e nova terra, como o lugar onde as promessas e a revelação de Deus são cumpridas plenamente. Percebemos até então que em toda a Escritura esse maravilhoso lugar é mencionado de alguma forma. Convido a darmos uma olhada no percurso da Revelação – em alguns momentos marcantes:

Na promessa feita a Abraão (Gn 17,8). Deus garante que entregaria ao patriarca e a sua descendência a terra de Canaã.

Podemos dizer que a terra de Canaã foi uma promessa de Deus que apontava para o futuro sobre a nova terra que ainda estava por vir.

Segundo o escritor Paulo na carta aos Hebreus escreveu que: “Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de partir para o país que haveria de receber como herança; e partiu sem saber para onde iria. Pela fé, mudou-se como forasteiro para o país que lhe haviam prometido e habitou em tendas com Isaac e Jacó – herdeiros da mesma promessa. “(Hebreus 11,8-9).

No Novo Testamento – existem muitas referencias que remetem a vida eterna: Como a carta de Paulo aos Romanos (8,21-23): “ Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a adoção filial, a redenção de nosso corpo “. Em 2 Pedro 3,13: “ O que esperamos de acordo com a sua promessa, são novos céu e uma terra, nos quais habitará a justiça.” E no Apocalipse nos Capítulos 21-22 que falam acerca do novo céu e nova terra.

Considerando todas estas referencias, podemos claramente entender que o novo céu e nova terra será um lugar glorioso, com uma Paz sem igual; toda a criação estará restaurada e livre do pecado, onde haverá abundância de recursos que estarão à disposição de seus habitantes, não existirá mais a morte, a tristeza e a dor, será um lugar marcado pela justiça e, principalmente, será a eterna habitação de Deus com Seu povo.

Apesar de hoje não compreendermos tudo, acerca da vida eterna – haverá o dia em que pessoalmente não só entenderemos, mas presenciaremos e participaremos de todas essas coisas.

Portanto, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Pois, “sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos tal como ele é “. (Primeira carta de São João 3,1-3). Mas é preciso esperar nele.

Contudo, carecemos em acolher nesta vida, o despertar, planejar, discernir e realizar todas as coisas novas e possíveis para o bem estar de todos, tendo em vista que, a criação não fique “gemendo” por estar constrangida diante de tantas situações absurdas, que anestesiam nossas relações humanas e o cuidado com a vida do Planeta.

Pense nisto, e tenha consciência de colaborar para “um novo Céu e uma nova Terra”.