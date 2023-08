Os ministérios na comunidade eclesial

Dom Juarez Albino Destro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre



Na dinâmica de agosto, mês vocacional na Igreja do Brasil, chegou o domingo da homenagem e ação de graças aos diversos ministérios exercidos na comunidade eclesial pelos seus diversos participantes, homens e mulheres, crianças e jovens, designados “cristãos leigos e leigas”. Diáconos, padres, bispos, pessoas de vida consagrada, famílias (pai, mãe, filhos), essas vocações foram homenageadas nos domingos e nas semanas anteriores. No próximo dia 27 celebraremos todas as demais vocações, aqueles e aquelas que exercem seus serviços, com destaque à vocação dos catequistas, educadores da fé.

Muitos cristãos leigos e leigas, católicos, frequentam as celebrações nas diversas Igrejas espalhadas pelos bairros e cidades. Alguns nem se dão conta dos vários serviços ali existentes. Além do presidente da celebração, geralmente o sacerdote ou o diácono, temos os ajudantes do altar (coroinhas e acólitos), os cantores e os que tocam os instrumentos musicais, os leitores, os salmistas, aqueles que organizam o espaço, incluindo limpeza, ornamentação, instalação de microfones, aqueles que acolhem os que chegam...

E, fora dos momentos celebrativos, há uma outra variedade de serviços exercidos pelos cristãos leigos e leigas, as diversas atividades que giram em torno da comunidade, como, por exemplo, as ações pastorais: animação bíblico-catequética; caridade e missão; formação litúrgica, familiar, da juventude; preparação aos sacramentos; animação vocacional... Também a gestão administrativo-econômica é fundamental, prevendo a manutenção do ambiente e a aquisição do que deve ser utilizado nos momentos orantes. São, portanto, vários os ministérios ou os serviços exercidos pelos cristãos leigos e leigas. A todos estes, a gratidão e o reconhecimento da grande importância.

Dentre a diversidade ministerial, o destaque é dado aos catequistas, pois não é tarefa fácil! Catequese é educação da fé de crianças, jovens e adultos, um processo onde se vai ensinando a doutrina cristã, num programa de curso orgânico e permanente. O catequista vai conduzindo o catequizando a compreender e vivenciar o mistério de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, a Trindade. O processo catequético se dá, simultaneamente, na família e na Igreja. Nesse sentido, podemos afirmar que também os pais e avós são catequistas. Na “Igreja doméstica” o processo é iniciado, sobretudo pelo testemunho dos pais e dos avós.

Parabéns a todos vocês, catequistas! Que Deus abençoe e ilumine essa sublime missão, fortalecendo-os sempre mais, sobretudo na hora do desânimo e cansaço.

E que neste último domingo de agosto possamos melhor compreender nossa vocação, agradecendo a Deus o dom da vida e colocando nossos talentos a serviço do outro, da comunidade, construindo, assim, um mundo com mais vida e alegria!