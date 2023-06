Jornada Mundial da Juventude 2023

Dom Darley José Kummer, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

O Papa Francisco escolheu uma citação bíblica como lema da XXVII Jornada Mundial da Juventude (JMJ) : “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc1,39). Para a Igreja e para toda a sociedade este será um acontecimento único que a todos nos convoca e envolve.

O anúncio da JMJ em Lisboa trouxe um rasto de luz e de esperança para milhares de jovens portugueses, dando-lhes a oportunidade única de organizar e acolher este evento.

Estas Jornadas, celebradas a nível diocesano, constituem etapas essências da caminhada de preparação de toda a Igreja para o grande acontecimento de 2023. O Papa Francisco nos diz: “Desejo que haja uma grande sintonia entre o itinerário para a JMJ de Lisboa e o caminho pós-sinodal. Não ignorem a voz de Deus, que impele a levantar e seguir os caminhos que Ele preparou para vocês. Como Maria, e junto com ela, sejam portadores da sua alegria e do seu amor, todos os dias”.

Esta Jornada da Juventude (JMJ-2023) acontece num contexto muito específico. Ao nível mundial, a pandemia e a guerra influenciaram de forma determinante os jovens portugueses e das diversas nações.

Embora todos, sintamos os efeitos negativos destes acontecidos, muito jovens não desistem de sonhar com um futuro de paz e de reconciliação. O olhar sobre o mundo juvenil proposto pela Exortação Apostólica Christus vivit ( Cristo Vive!),aponta alguns caminhos para compreendermos os jovens que são chamados a levantar-se, ouvindo o convite do Senhor: “Jovem, eu te ordeno, levanta-te”(cf. Lc 7,14).

O texto constata a existência de uma “pluralidade de mundo juvenis”(ChV nº68). Em segundo lugar, refere que “a juventude não é algo que se possa analisar de forma abstrata. Na realidade, ‘a juventude’ não existe; o que há são jovens com as suas vidas concretas” (ChV 71). No que diz respeito aos aspectos negativos que afetam os jovens, apesar do progresso do mundo atual, muitos jovens estão sujeitos ao sofrimento e à manipulação, e são marcados pelas “feridas das derrotas da sua própria história, dos desejos frustrados, das discriminações e injustiças sofridas, de não se ter sentido amado ou reconhecido” (ChV 83).

Muitos jovens vivem em contextos de guerra e sofrem violência de várias formas, outros são instrumentalizados por grupos políticos ou poderes econômicos, outros sofrem diversas formas de marginalização ou exclusão social por razões religiosas, étnicas ou econômicas (cf. ChV 72-74). Num mundo excessivamente marcado pela sexualidade, que impede, muitas vezes, o estabelecimento de relações livres e duradouras, muitos jovens reconhecem a beleza da proposta cristã da vivência do amor como essencial para a construção da sua identidade (ChV 82).

Muitos jovens são profundamente marcados pelo ambiente digital em que a internet e as redes sociais geraram uma nova maneira de comunicar e criar vínculos, sendo “uma “praça” onde os jovens passam muito tempo e se encontram facilmente, embora nem todos tenham acesso igual” (ChV 87). De facto, não raras vezes as potencialidades do mundo digital se voltam contra os próprios jovens, sobretudo quando as relações se tornam impessoais e desumanas, ou ainda, quando o mundo digital fomenta a solidão e é fonte de episódios de manipulação, exploração e violência ( cf. ChV 88. 90).

Em relação ao espiritual, há nos jovens ‘um desejo de Deus’, embora não possuam todos os delineamentos do Deus revelado. Outros tem revelado um sonho por fraternidade, o que não é pouco. Em muitos, existe um desejo real de desenvolver as capacidades de que são dotados para oferecerem algo ao mundo.

Eu creio que os jovens tem muita a colaborar com iniciativas e criatividades como fomento de tantos, que estão sendo “manipulados” por gurus virtuais e formadores de opinião religiosa e social, desequilibrando uma geração sensível e aberta a uma nova fase da Igreja e de mundo, como civilização do amor. Há líderes preocupados com esta formação, que não nos dá o direito de maquiar, um novo jeito de “ser” dos jovens, que estão frente às nossas portas para serem acolhidos e estimulados na pertença eclesial e sensibilizados para o discernimento vocacional junto a sociedade.

Que os jovens possam partir apressadamente com corações ardentes pelas palavras de estímulo do amigo Jesus Cristo, na alegria de Maria e poderem contar as novidades e as maravilhas que Deus fez, e se colocarem à caminho com esperança.

Saudações de paz e esperança a todos!