Assembleia geral da CNBB

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre os dias 19 e 28 de abril, junto ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, está celebrando sua 60ª Assembleia Geral.

A assembleia geral é ocasião privilegiada para o exercício da colegialidade entre os bispos de todo o território nacional.

A finalidade da Conferência, “respeitadas a competência e reponsabilidade de cada membro, quanto à Igreja Universal e à própria Igreja Particular, compete: a) fomentar a comunhão entre os membros e promover a maior participação deles na Conferência; b) ajudar os bispos no seu ministério para o benefício de todo o povo de Deus; c) concretizar o afeto colegial e facilitar o relacionamento de seus membros, sendo espaço de diálogo, ajuda fraterna e de encorajamento recíproco; d) promover a permanente formação e atualização de seus membros, para melhor cumprirem o múnus pastoral; e) estudar assuntos de interesse comum, estimulando a ação concorde e a solidariedade entre os Pastores e entre suas Igrejas; f) promover a ação evangelizadora, pelo planejamento e pela pastoral orgânica, em âmbito nacional e regional, e oferecer diretrizes e subsídios às Igrejas Particulares; g) exercer o magistério doutrinal e a atividade legislativa, segundo as normas do direito; h) favorecer a comunhão e participação na vida e atividades eclesiais, das diversas categorias do povo de Deus: ministros ordenados, membros de institutos de vida consagrada e leigos, discernindo e valorizando seus carismas e ministérios; i) representar o episcopado brasileiro junto a outras instâncias, inclusive a civil” (Estatuto canônico da CNBB, Seção 2, Art. 2º).

No âmbito de suas finalidades e competências, a CNBB tem como “competências: a) manifestar solicitude para com a Igreja e sua missão universal, por meio da comunhão e colaboração com a Sé Apostólica e pela atividade missionária, principalmente “ad gentes”; b) favorecer, com um serviço sempre maior, a responsabilidade inalienável de cada um dos Bispos para com a Igreja Universal e a sua Igreja Particular; c) relacionar-se com as outras Conferências Episcopais, particularmente as da América, com o Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) e com a Conferência Eclesial da Amazônia (Ceama)” (Idem, Seção 3, Art. 3º).

Nesta assembleia também deverão ser escolhidos os bispos que nos próximos quatro anos conduzirão os diversos serviços no seio da Conferência.

Convido todos os fiéis a rezar pelo bom êxito da assembleia geral, para que em espírito de comunhão e participação, possamos, leigos e clérigos, levar a bom termo a obra da evangelização em nosso imenso Brasil.