Dom Jaime Spengler é arcebispo de Porto Alegre

Maria, Senhora dos Navegantes! Nossa Senhora dos Navegantes! Assim é invocada por inúmeros fiéis Maria de Nazaré. Devoção trazida pelos imigrantes portugueses e açorianos, compartilhada também por outras crenças, sob título distinto. Imigrantes que, por lago e rios, foram ocupando o território gaúcho.

02 de fevereiro: uma multidão de fiéis se põe em marcha até o Santuário de Navegantes. A marcha traz sinais do forte sincretismo religioso presente no seio da sociedade!

Celebrar a Senhora dos Navegantes é oportunidade para uma apreensão mais fecunda do ser humano. Torna-se também ocasião para a aproximação a um mistério marcado por aconchego e ternura! O mistério de uma mulher que permitiu ao divino nela fazer morada.

Mistério aponta para uma realidade, onde quanto mais nele se penetra, mais se abre como desafio para o entendimento. A ele sempre e de novo se pode retornar buscando luz e orientação.

A Senhora dos Navegantes – e poderíamos também dizer ‘dos Caminhantes’! - traz as marcas da ternura, da solidariedade, da fraternidade, da fidelidade. Por isso, a prática religiosa que se manifesta por meio da oração pessoal e comunitária, da veneração de sua imagem, dos cânticos, do caminhar em direção ao seu santuário, do silêncio reverente refletem o desejo humano de cultivar no cotidiano semelhantes marcas, quase como que expressão de uma saudade de um modo de existir que o ser humano conserva no seu íntimo.

Maria, a Senhora Nossa, gerou Jesus. O nascimento dele e sua vida trazem os sinais de uma criança como as outras, envolvida nos acontecimentos e nas confusões da história, no seio de uma família, num lugar preciso do império romano. No centro do acontecido brilha a intervenção de Deus na história: o maravilhoso se mistura naturalmente com o cotidiano. A ‘terra dos homens’, na sua cotidianidade, é assumida como lugar privilegiado de manifestação do Deus que nos amou por primeiro.

Colaborar para que a sociedade assuma o compromisso de tornar próprias as características da Senhora de Navegantes é tarefa de todos os cidadãos que acreditam ser possível cooperar para deixar a sociedade um pouco melhor para as futuras gerações.