Tráfico humano: é preciso escutar nossos irmãos

Dom Adilson Pedro Busin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

No dia 8 de fevereiro celebramos o dia de Santa Josefina Bahkita. Foi elevada à honra dos altares no ano 2000 por São João Paulo II. Sua vida nos inspira um modelo de santidade e o compromisso pela erradicação do tráfico de pessoas. Ferida da qual ela experimentou o sofrimento e que ainda está aberta na humanidade em nossos dias.

Entre os dias 1 e 3 de fevereiro de 2023, integrantes da Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano (CEPEETH) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) articularam ações prioritárias ao enfrentamento do Tráfico de Pessoas para 2023.

No dia 2, a comissão foi ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os integrantes da comissão foram recebidos pela chefe de gabinete da secretaria-executiva, Laura Zacher, e por Rita Cristina de Oliveira, secretária executiva da pasta. Em carta a CEPEETH propôs a retomada dos compromissos de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no país.

A revisão do Plano Nacional de Enfrentamento e Reativação dos Núcleos é uma das solicitações ao ministério. As exigências de melhorias das políticas públicas tencionam as ações de combate à exploração através das modalidades do tráfico de pessoas que existem no Brasil, entre elas ao trabalho análogo à escravidão.

Os três dias de encontro da Comissão foram dedicados para a comissão refletir sobre as ações realizadas e planejar o ano de 2023. O grupo analisou a conjuntura atual do país que interfere na violência estrutural e por consequência reflete nas atuações de enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Neste dia 08 de fevereiro, reforço o convite para que a sociedade participe e dedique um tempo para oração e reflexão no dia de Santa Bakhita. O dia foi instituído pelo Papa Francisco em 2014 e está na 9ª edição.

Santa Bakhita, que viveu este drama humano e superou com um coração capaz de perdoar, proteja todas as vítimas e suas famílias. Ela, uma flor da África, seja o amparo de tantas mulheres e homens deste continente que ainda hoje são vítimas do tráfico. Modelo de santidade, e superação pela fé, interceda por todos. Seja o bálsamo em meio a tantas feridas abertas.