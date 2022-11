Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

A Igreja do Brasil celebra, em Recife (PE), entre os dias 11-15 de novembro, o XVIII Congresso Eucarístico Nacional, tendo como tema “Pão em todas as mesas”. O lema escolhido é inspirado numa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos: repartiam o pão com alegria e não necessitados entre eles (cf. At 2,46).

A Igreja volta seu olhar para a “Terra dos Altos Coqueiros” (Recife), celebrando sua vocação de ser assembleia convocada por Deus, e reunida como sinal de comunhão com toda a humanidade. O próprio termo ‘congresso’, do latim antigo, congredior, significa “caminhar juntos”, recordando assim que a Igreja é assembleia re-unida.

A comunidade reunida em torno da mesa da Palavra e da mesa do Corpo do Senhor recebe e o oferece o pão da vida. O fiel, por meio da participação ativa na celebração litúrgica da Eucarística, é alimentado pela mesa da Palavra e pela mesa do Corpo do Senhor. A Eucaristia é sempre fato comunitário; é Palavra acolhida, e pão compartilhado.

A celebração deste Congresso se torna, assim, expressão real de como a Igreja vive o mistério da Eucaristia: sacramento da vida compartilhada. A participação na Eucaristia expressa e produz a solidariedade com a vida de Jesus, e consequentemente com os irmãos e irmãs.

A partir das indicações dos Evangelhos, pode-se perceber que para Jesus repartir o pão possui forte implicância comunitária, traduzida em gestos de solidariedade. Os comensais comem do mesmo pão fraccionado; comungam do pão repartido.

O pão repartido implica o compartilhamento da vida, expressando assim solidariedade para com os necessitados deste mundo. É que a celebração eucarística vincula os cristãos no mesmo corpo, isto é, com a comunidade que se caracteriza pelo serviço e pelo amor mútuo.

O Congresso Eucarístico se realiza num contexto social e político, marcado pelo individualismo, competição, polarizações, desigualdades sociais escandalosas, além de resistências à comunhão. A Igreja celebrando o mistério da Palavra que se fez Carne e Pão da vida, nos exorta, pois, a viver a comunhão e a partilha do necessário “pão de cada dia”, para que “todos tenham vida e vida em abundância” (Jo 10,10).