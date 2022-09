Dignidade da palavra

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

A palavra é coisa simples; dela fazemos uso a todo instante. Ela distingue o ser humano dos animais. É princípio de conhecimento e comunicação, de trabalho e transformação, de amor e de liberdade. Ela forma a inteligência e a vontade do ser humano, determinando assim seu ser e seu agir. O ser humano se torna a palavra que escuta – seja para o bem, seja para o mal!

Por meio da palavra nos comunicamos uns com os outros, manifestando desejos, sentimentos, sonhos, expectativas, ódios, limitações, frustrações, etc. A palavra está constantemente presente no cotidiano de nossas vidas, de seres que vivem em sociedade.

Decisivo é identificar o sentido da palavra de tal modo que sua identidade seja a fundamental inspiração de todas as iniciativas. O sentido da palavra é lembrado pelo evangelista João: “No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela e sem ela nada se fez do que foi feito” (Jo 1,1-3). Expressa-se assim o sentido e a identidade da Palavra: Nenhuma coisa é, onde falta a Palavra!

A Palavra nomeia tudo o que é. Só em nome da Palavra algo é! Portanto, tudo quanto é, é brilho e esplendor da Palavra. A Palavra expressa a essência de Deus! Mostrando-se, essencializando-se, desprendendo-se, fazendo-se outro! Outro não como igual, nem semelhante, mas idêntico-diferente! É isto que nos permite afirmar que toda criatura, na ordem criação, é Palavra viva de Deus. As coisas são sempre obra da Palavra! Nas coisas, não importa quais sejam, divisamos, sempre e de novo, o brilho da Palavra. Obras distintas, mas sempre na identidade da Palavra.

Deus ‘fala’ por meio da Palavra. Por isso, especialmente durante o mês de setembro, somos convidados a refletir, estudar com maior afinco, meditar, rezar a Palavra de Deus. Ela é luz para os nossos passos!

Resgatar nas diversas dimensões da vida pessoal a dignidade e identidade da Palavra, sem se deixar levar por manipulações, não poderia ser caminho viável para a superação de tensões vividas em distintos âmbitos da vida social?