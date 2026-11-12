Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:13

Os 30 anos da Vinhos do Mundo

Wilmar Flores, sommelier, gerente das lojas Vinho do Mundo e Leocir Vanazzi, proprietário da Vinhos do Mundoi - evento de 30 anos - confraria - enologia

Wilmar Flores, sommelier, gerente das lojas Vinho do Mundo e Leocir Vanazzi, proprietário da Vinhos do Mundoi - evento de 30 anos - confraria - enologia

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos
Uma das empresas gaúchas mais conhecidas do ramo de comercialização, importação  e distribuição de vinhos de várias regiões vitivinícolas do planeta, a Vinhos do Mundo está completando 30 anos com ações de divulgação de seus produtos. Desde sua fundação na Cidade Baixa, em Porto Alegre, em 1996, a ideia do empresário Leocir Vanazzi, cresceu, deu frutos e se estabeleceu como um porto seguro para um mercado que a empresa ajudou a formar e expandir para todo o Brasil. As comemorações incluem o lançamento de uma confraria de convidados de diversas áreas para degustação de vinhos e espumantes, harmonizando pratos preparados pela chef Marli Mendes.

Notícias relacionadas