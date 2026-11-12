Os 30 anos da Vinhos do Mundo

Ivan Mattos
Ivan Mattos traz com exclusividade conteúdos sobre estilo de vida, turismo, atrações culturais e eventos de interesse para a sociedade gaúcha. A sua conexão com o que de mais importante acontece em Porto Alegre e no RS!
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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:13
Wilmar Flores, sommelier, gerente das lojas Vinho do Mundo e Leocir Vanazzi, proprietário da Vinhos do Mundoi - evento de 30 anos - confraria - enologiaTÂNIA MEINERZ/JC