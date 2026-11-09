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Ivan Mattos

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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:10

Prêmio Pesquisador Fapergs

Odir Dellagostin e Mauro Mastella da diretoria Fapergs no Prêmio Pesquisador Gaúcho 2026

Odir Dellagostin e Mauro Mastella da diretoria Fapergs no Prêmio Pesquisador Gaúcho 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
A 16ª edição do Prêmio Pesquisador Gaúcho reuniu pesquisadores, gestores públicos, representantes de universidades e instituições de pesquisa na quinta-feira, 5, no Salão de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre. Promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), a premiação reconheceu profissionais e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento científico, tecnológico, social, econômico, cultural e artístico do Estado. O tema desta edição foi “Excelência científica que transforma vidas”. 

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