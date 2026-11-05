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Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:11

Portfólio de vinhos naturais

Fernanda e Paulo Rutzen, no evento da Vinícola Monte Astral

Fernanda e Paulo Rutzen, no evento da Vinícola Monte Astral

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Os vinhos de mínima intervenção, uma qualificação cada vez mais apreciada e difundida por vinícolas gaúchas, estiveram no centro do jantar harmonizado no Capincho, na terça-feira, 3, apresentados por Fernanda e Paulo César Rutzen. A iniciativa da vinícola Monte Astral, de Farroupilha, apresentou entre seus vários produtos, dois lançamentos da safra 2025: Mannaz Nebbiolo e Monte Astral Saperavi, acompanhando o cardápio de Marcelo Schambeck, sempre inventivo e na medida certa do sabor de cada prato. Do espumante ao tinto, passando por brancos, laranjas, rosés e até um vinho de sobremesa de Lorena, a Monte Astral apresentou seu portfólio de vinhos naturais produzidos pelos princípios da agricultura regenerativa e sustentável.

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