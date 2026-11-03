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Ivan Mattos

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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

10 anos do Porto de Triunfo

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Jornal do Comércio
A comemoração dos dez anos da operação do Tecon Santa Clara, administrado pela Wilson Sons, localizado em Triunfo, que atua principalmente no transporte de cargas entre a região e o Tecon Rio Grande, ocorreu na entrada da noite da quinta-feira, 29, no Café da Catedral. Paulo Bertinetti, diretor-presidente do Tecon Rio Grande e idealizador do Tecon Santa Clara foi o anfitrião da noite, ao lado do gerente Mário Borba. A noite teve ainda a entrega de placas aos maiores parceiros do terminal. Roberto Sffair, da Navegação Guarita, foi um dos homenageados.

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