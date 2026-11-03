Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

Dupla Celebração

Rejane Paz Bier e Claudio Bier receberam os convidados

Rejane Paz Bier e Claudio Bier receberam os convidados

/TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos


A recepção que celebrou os aniversários do casal Rejane e Claudio Bier na Casa NTX, na quinta-feira, 29, acolheu grupo de amigos e familiares dos aniversariantes que atenderam à solicitação do convite converter a intenção de presentes em doações à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Entre as presenças, Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Gilberto Petry, Clóvis Tramontina, Felipe Russowsky, Ernani Polo, Dody Sirena e Ranolfo Vieira Jr. Os filhos Maremilía e Diogo ao lado de Tabata, e as netas Maria Eduarda e Maria Claudia tiveram participação ativa na acolhida dos convidados, na noite que teve ainda o som do DJ Lê Araújo e shows  da banda Mais Amor Por Favor e Comunidade Nin-Jitsu.

Notícias relacionadas