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Ivan Mattos

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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:19

Mostra de arquitetura experiencial

Mostra Glass, aberta no Centro de Novo Hamburgo, permanece em cartaz até 22 de novembro

Mostra Glass, aberta no Centro de Novo Hamburgo, permanece em cartaz até 22 de novembro

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
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A Mostra Glass, em Novo Hamburgo, conhecida pelo diferencial de exibir projetos de arquitetura, design e paisagismo em casas edificadas para estes fins, chega ao seu 5º ano em um espaço de 16 mil m², sob a coordenação de Jones Baptista, criador da mostra há 9 anos. Com duas casas de hospedagem para convidados que podem usufruir dos espaços, a Glass fornece uma ativação de marcas parceiras, lojistas e fornecedores que apostam na “feira com cara de mostra de decoração”, como explicou Jones. A pureza nos detalhes foi o mote para as criações deste ano que já contam com projeto do designer Zanini de Zanine para 2027 em que será possível encontrar tempo para viver estes detalhes em uma criação exclusiva. A curadoria deste ano é do arquiteto Marcelo Minuscoli que assina o Bistrô Entremeios, do Grupo Gastromundi.

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