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Ivan Mattos

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:18

Preservação da arte

Padre Lucas Matheus Mendes, Lenira Fleck, Hugo Fleck, Pedro Valério, Valéria Leopoldino e Davi dos Anjos

Padre Lucas Matheus Mendes, Lenira Fleck, Hugo Fleck, Pedro Valério, Valéria Leopoldino e Davi dos Anjos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
A empresária Lenira Balbueno Fleck abriu a sua Expresso do Oriente Gallery, na quinta-feira, 22, para um leilão de arte cuja arrecadação era destinada à restauração do órgão de tubos, da Basílica Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre. O pregão de O Sacro Coração Benedicente, doação de Davi dos Anjos, de 1930, arrecadou R$ 40 mil, em ação conjunta de Pedro Valério, do Instituto Caldeira e Hugo Fleck, da Ouro e Prata, sendo devolvido à Basílica. A ocasião teve a participação da primeira voluntária, como prefere ser chamada, Valéria Leopoldino, além de Maria Cecília Sperb, Giovanni Jarros Tumelero, Karen Feldman, que ambientou o jardim das esculturas; Eugênio Corrêa, Karina Capaverde e Luciano Mota, em apoio ao padre Matheus Mendes, pároco da Basílica das Dores.

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