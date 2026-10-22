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Ivan Mattos

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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:57

Um banquete Libertino

Fernanda Souza e Chef Mauri Olmi - evento para comemorar quatro anos do Libertino - gastronomia

Fernanda Souza e Chef Mauri Olmi - evento para comemorar quatro anos do Libertino - gastronomia

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Marcelo Schambeck, Vini Cesar, Leo Magni e Lili Andriola, Sophia Cora, Bruno Hoffmann, Jaime Staffen, Din Protzen, Val Payeras, Marcelo Gonçalves, Jonas Moroszczuck e Nícolas Heckel integram o time de chefs encarregados de montar o jantar de aniversário dos quatro anos do Libertino, ao lado de Mauri Olmi e Fernanda Souza, marcado para o dia 29 de novembro. Na segunda-feira, 19, os donos da casa foram anfitriões de um jantar de especialidades onde uma receita exclusiva de talos de alcachofras foi uma das estrelas da noite ao lado de outras criações inspiradas do chef Mauri Olmi. No dia 29, todos os chefs parceiros estarão na cozinha ao lado dos anfitriões.

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