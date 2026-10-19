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Ivan Mattos

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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 18:08

Acervo de raridades

Marga Pasqualli, diretora da Galeria Bolsa de Arte parceira da Blombô no leilão desta semana

Marga Pasqualli, diretora da Galeria Bolsa de Arte parceira da Blombô no leilão desta semana

TÂNIA MEINERZ/JC
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Apresentando algumas raridades das artes plásticas brasileiras, de diversas épocas, a Galeria Bolsa de Arte reuniu um excepcional acervo para o leilão que realizará com a plataforma digital de mercado, a Blombô, de São Paulo. Aberta na quinta-feira, 15, por  Marga Pasquali e seu filho Egon Kroeff, a noite teve ainda o leiloeiro Daniel Rebouço e Lizandra Alvin, Elvira Fortuna, Carlo Bichiere e a filha Luisa, Ana Paula Dixon e Marcelo Zingali conferindo a mostra. O pregão ocorrerá nos dias 21 e 22 deste mês, de forma híbrida no primeiro dia e apenas pela internet no segundo. Obras de Iberê Camargo, Vasco Prado e Xico Stockinger, terão o valor integral de sua venda destinado ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, Imama/RS, durante o Outubro Rosa.

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