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Ivan Mattos

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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:09

Construindo o futuro

Claudia Martins, Sérgio Mendonça e Claudio Bier na abertura da mostra 80 Anos do Sesi

Claudia Martins, Sérgio Mendonça e Claudio Bier na abertura da mostra 80 Anos do Sesi

DUDU LEAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos

Os 80 anos do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Sistema Fiergs e do Conselho Nacional do Sesi foram comemorados com a abertura da exposição Sesi 80 anos: Cuidando de Quem Faz a Indústria, na terça-feira, 13, no Instituto Caldeira, Prédio Guahyba. A Orquestra Jovem Sesi Gravataí abriu a cerimônia em que Pedro Valério deu as boas-vindas, Claudio Bier falou em nome da Fiergs e Claudia Martins, superintendente de cultura do Sesi e Sérgio Mendonça, superintendente executivo do Sesi, vindos de Brasília, fizeram suas saudações. A mostra conta com projeto e coordenação expográfica a cargo de Lucas Volpatto e fala sobre a história da entidade que se confunde com a história e desenvolvimento do Brasil, a partir de 1946, como instrumento de política social, cultural, educação, inovação, esporte e cultura, elevando o padrão do trabalhador brasileiro.


Claudio Gastal, diretor do Sesi RS | DUDU LEAL/DIVULGAÇÃO/JC
Claudio Gastal, diretor do Sesi RS DUDU LEAL/DIVULGAÇÃO/JC

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