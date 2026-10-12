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Ivan Mattos

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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 19:36

Eternas Missões Jesuíticas

Ana Norogrando

Ana Norogrando

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
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Ivan Mattos
Uma das mais importantes exposições de arte deste ano foi aberta na quinta-feira, 8, na Casa da Memória Unimed Federação/RS, apresentando diversas visões sobre as Missões Jesuíticas Guarani, com publicações e peças raras provindas de museus e colecionadores. Remissões - Permanências e Releituras mostra obras de arte, livros, documentos, fotos, gravuras e estatuária religiosa missioneira do século XVIII, inéditas por aqui. Com curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto a rica mostra incorpora releituras artísticas e diversas visões como obras de Alice Soares, Elizete Borghetti, Ana Norogrando, Fernando Zago, Gilberto Perin, Waldeny Elias, entre outros, que podem ser conferidos até 29 de janeiro de 2027. 

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