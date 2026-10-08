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Ivan Mattos

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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:10

Nova vista da cidade

Gustavo Filgueiras, CEO do Grupo Emiliano, e Leandro Melnick, do Nilo Square

Gustavo Filgueiras, CEO do Grupo Emiliano, e Leandro Melnick, do Nilo Square

TÂNIA MEINERZ/JC
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O projeto que a Capital acompanhou o crescimento com expectativa pela conclusão, tanto por suas formas inusitadas, quanto por seu conteúdo, teve apresentação dos espaços concluídos, esta semana. O Nilo Square Residence Resort, um complexo cuja estrutura de moradia contempla espaços de lazer, hotel, lojas e escritórios, ficou conhecido como o grande prédio com um vão imenso e formas arredondadas na Bela Vista, na avenida Nilo Peçanha. O Hotel v3rso, um braço do Grupo Emiliano, que está instalado na torre principal, conta com o restaurante A.MA. Gastronomia de Território, liderado pelos chefs Raphael Dittrich e Sabrina Spier, com curadoria da Mule Bule, que preparam a recepção da terça-feira, 6, em que recebiam o empresário Leandro Melnick e Gustavo Filgueiras, CEO e fundador do projeto v3rso hotel.

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