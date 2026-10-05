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Ivan Mattos

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:07

Alma Russa no Multipalco

Manfredo Schmiedt e Gilberto Schwartsmann na abertura da exposição Russkaya Dusha

Manfredo Schmiedt e Gilberto Schwartsmann na abertura da exposição Russkaya Dusha

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
 

Como bom workaholic que é, Gilberto Schwartsmann, médico, bibliófilo e colecionador de preciosidades literárias e artísticas, carregou sozinho diversas caixas que continham os itens para montagem de sua exposição Russkaya Dusha, afetando sua lombar, sendo obrigado a receber seus convidados sentado, na noite da quinta-feira, 30, na Sala do Circo, no Multipalco Eva Sopher. Entre livros, fotografias e cadernos dos principais autores russos ou estrangeiros que se debruçaram sobre a história, o valor estético e o espírito soviético, o acervo tem raridades, inclusive os autores Dostoiévski, Tolstói e Tchekhov representados por figuras em tamanho natural, como comprovou Hique Gomez. Vale a pena conferir a mostra que segue até 14 de novembro, que terá leituras com Zé Adão Barbosa e Arlete Cunha interpretando os clássicos da literatura russa.

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