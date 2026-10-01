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Ivan Mattos

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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:34

Menu da estação em cinco tempos

Carlos Kristensen

Carlos Kristensen

DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos
Quando um cardápio feito para durar apenas uma semana, como no UM Bar & Cozinha, que, de entrada chega em uma caixinha de madeira com uma mini horta de mini legumes e brotos em uma terra feita de pão alemão, gergelim preto e azeitonas, se torna impossível não ser tragado para dentro de um cardápio com a criatividade inesgotável do chef Carlos Kristensen. Bolinhos de risoto de beterraba e queijo colonial, acompanhados de beterraba defumada na lenha, creme azedo e pesto de manjericão seguem o percurso com filé de pirarucu grelhado, creme de milho e vinagrete de milho tostado. Na etapa seguinte, o lombo de cordeiro do Pampa gaúcho, recheado com queijo colonial, é servido com creme de mandioquinha, tarê de cebola e chips de batata-doce roxa. Para encerrar, torta cremosa de limão com sorvete artesanal de hortelã e limão. Por só uma semana? Vale conferir!

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