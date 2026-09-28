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Ivan Mattos

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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:36

Tradição & modernidade

Marina Pires Elias, Isabela Ranzan Garcia, Maria Cristina Freitas de Oliveira e Manuela Benites Confortini

Marina Pires Elias, Isabela Ranzan Garcia, Maria Cristina Freitas de Oliveira e Manuela Benites Confortini

TÂNIA MEINERZ/JC
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A 65ª edição do Baile de Debutantes do Grêmio Náutico União foi realizada no sábado, 26, em cenário de muitas flores e iluminação especial projetado pelo União em parceria com Angélica Martins e Locare.

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