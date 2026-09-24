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Ivan Mattos

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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:08

Prêmio Bom Gourmet RS 2026

Marilei Bettinelli, Rodrigo Bellora e Márcia Bellora do Valle Rustico

Marilei Bettinelli, Rodrigo Bellora e Márcia Bellora do Valle Rustico

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Os espaços do Encouraçado Butikin ficaram exíguos para tantos profissionais do setor gastronômico gaúcho, que foram conferir os resultados da votação de 2026 do 2º Prêmio Bom Gourmet Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira, 21. Representantes entre os melhores restaurantes, bares, vinícolas, cafés, churrascarias, docerias, chefs de cozinha, sommeliers, profissionais e empresários do setor estiveram na noite de premiação conduzida por Patti Leivas e Nathan Abritta. Anderson Hartmann, Head Bom Gourmet RS e Aline Coelho, Head do Bom Gourmet, conferiram os certificados aos muitos talentos que subiram ao palco do Clube 936, e também aos homenageados como Clarice Chwartzmann, em memória e Odete Bettú Lazzari, por sua trajetória gastronômica, em Garibaldi.

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