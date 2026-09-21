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Ivan Mattos

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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 18:12

Parceria concretizada

Eduardo Bier, presidente do Conselho de Administração HMV, e Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento

Eduardo Bier, presidente do Conselho de Administração HMV, e Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
A cessão do terreno onde será construído o centro social do projeto Catavento foi oficializada na quinta-feira, 17, durante a quarta edição do jantar beneficente do Instituto Moinhos Social, ocorrido na Associação Leopoldina Juvenil. O evento reuniu empresários, lideranças e personalidades da comunidade gaúcha em torno da iniciativa, que será implantada no bairro Mário Quintana neste que será o primeiro centro de convivência e promoção da saúde do país a operar nesse formato integrado . A ocasião contou com a assinatura do prefeito Sebastião Melo formalizando a parceria entre o poder público municipal e o instituto. Com o terreno garantido, o próximo passo é a campanha de captação de recursos para a construção do centro, aberta a empresas, instituições e pessoas físicas interessadas em apoiar o projeto. A unidade Catavento será erguida no Loteamento Irmãos Maristas, comunidade formada a partir de 2020 por famílias removidas de áreas de risco e de desapropriações em diferentes regiões da capital. 

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