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Ivan Mattos

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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:13

Paixão pelo teatro

Alice Urbim e Adriane Mottola

Alice Urbim e Adriane Mottola

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
O lançamento do livro Adriane Mottola – Trajetória em Movimento, de Juliana Wolkmer, lotou o Estúdio Stravaganza, na entrada da noite de segunda-feira, 14, teve a classe teatral gaúcha em peso reverenciando a carreira da atriz e diretora gaúcha. A edição integra a coleção Gaúchos em Cena, publicação que anualmente, durante o Festival Porto Alegre em Cena, lança seu olhar sobre alguma personalidade das artes cênicas. Este ano, a atriz, diretora, produtora e criadora do Estúdio Stravaganza, além de ser um figura imprescindível do teatro local, com disse Mirna Spritzer, no livro, e que tem um currículo de 40 anos dedicados à vida artística. Alice Urbim, Lauro Ramalho, Eleonora Prado, Gilberto Perin, Ana Luisa Azevedo, Giba Assis Brasil, Ciça Reckziegel, Mirna Spritzer, Denise Barella, Claudia D’Mutti, João Carlos Castanha, Nelson Diniz, Liane Venturella, Camila Bauer, Carlota Albuquerque, Gabriela Munhoz, e Letícia Vieira, entre muita gente mais, passou por lá para pegar os autógrafos da dupla na edição rica em fotos e informações detalhadas.

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