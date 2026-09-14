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Ivan Mattos

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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:08

Entrelaçamento de culturas

Diego Rolón, Arthur de Faria, Dolores Solá e Giovanni Berti

Diego Rolón, Arthur de Faria, Dolores Solá e Giovanni Berti

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Em sua 33ª edição, o Festival Porto Alegre em Cena, abriu sua programação mostrando por que há tantos anos consegue unir culturas, estilos artísticos e ser um panorama das artes cênicas e musicais da atualidade. Até mesmo para o coordenador e curador do festival, Luciano Alabarse, foi surpresa a presença de tantos nomes brasileiros nesta edição, que aponta grandes estrelas e nomes que emergem no cenário nacional. A noite de estreia merece um caloroso aplauso, não só por unir músicos gaúchos e argentinos no show La Pampa Grande, mas também por proporcionar a presença de Dolores Solá em perfeita sintonia com Artur de Faria e Nina Nicolaiewski, em comunhão com Vitor Ramil e virtuosa com Pedro Longes. Liliana Herrero, uma senhora cantora argentina, deu um show de improviso e carisma, cantando ao lado de Carlos Villalba, nosso embaixador gaúcho em Buenos Aires. Enfim, um começo arrebatador para o Em Cena que segue até o dia 20 de setembro iluminando a ribalta gaúcha e dando um sopro de esperança a um panorama político brasileiro conturbado.

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