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Ivan Mattos

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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:13

Bon Gourmet, uma confraria histórica

Francisco Schmidt, Romano Bottin, Dante Airoli, Newton Kalil, João Piccoli e André Piccoli

Francisco Schmidt, Romano Bottin, Dante Airoli, Newton Kalil, João Piccoli e André Piccoli

fotos LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos
A ideia da Confraria Bon Gourmet, que festejou seu cinquentenário, na Pâtissierie Marcelo Gonçalves, na quarta-feira, 2, nasceu de um grupo de amigos que desejavam partilhar pratos elaborados e trocar ideias gastronômicas à mesa. Desde então, a confraria foi se especializando, somando outros membros até se tornar uma referência nacional como a mais antiga confraria gastronômica do Brasil ainda em funcionamento. Liderada atualmente por André Piccoli, o jantar de aniversário teve Newton Kalil, João Piccoli, Dante Airoli, Romano Botin e Francisco Schmidt no preparo do cardápio que incluía Pato à Caçador, reproduzindo o prato do jantar inaugural da confraria, em 2 de setembro de 1976, no Hotel Plaza São Rafael. A jornalista Gilda Marinho consta da ata inaugural como a única participante feminina, tendo Luis Fernando Verissimo na elaboração dos estatutos da entidade registrados no livro que ainda faz parte dos encontros registrando as presenças. E vem aí um livro que irá registrar a história da Bon Gourmet produzido pelas jornalistas Isabel Pacini Teixeira e Suzana Naiditch.

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