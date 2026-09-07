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Ivan Mattos

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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:10

Holofotes na Expointer

Giovanni Jarros Tumelero, Fernando Mulazzani e Jerônimo Goergen

Giovanni Jarros Tumelero, Fernando Mulazzani e Jerônimo Goergen

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Ivan Mattos
Na reta final da 49ª Expointer, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Casa do Jornal do Comércio abrigou dois eventos sociais que assinalaram mais uma das funções do espaço, que é priorizar os encontros e conexões entre empresários, autoridades e parceiros. O escritório de advocacia Fernandes Machado Business Law, especializado em advocacia empresarial, liderado pelos sócios Luciano Fernandes e Willian Machado, contou com a boa música de raiz gaúcha interpretada por Luiz Dallastra e Vinícius Lima, durante o churrasco servido a partir da entrada da noite. A Bayer também teve bons momentos de convivência entre seus gestores e convidados, em torno de assados e demais acompanhamentos na confraternização de Jerônimo Goergen, diretor presidente da Aprobio. Eduardo Condorelli, Artur Sartori, Jean Cyrino, Donário Anderson, Alexandre Van Ass, Francila Calica, Felipe Carvalho e Marcio Madaleno participaram da noite.

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