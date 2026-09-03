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Ivan Mattos

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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:06

Almoço de tradição

Erasmo Battistella, presidente da Be8, esteve na Casa JC na Expointer

Erasmo Battistella, presidente da Be8, esteve na Casa JC na Expointer

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Animadas rodinhas marcaram o tradicional almoço para o Bradesco, na quarta-feira, na Casa do Jornal do Comércio na Expointer, que a cada ano se mostra mais prestigiado. Os dirigentes do JC receberam ainda no fim da manhã, o governador do RS, Eduardo Leite, e dirigentes de grandes empresas gaúchas, além do presidente da Fiergs, Claudio Bier. A equipe de executivos do Bradesco foi liderada pelo vice-presidente, José Ramos Rocha Neto. O assado servido foi o combustível para muitas conversas, tendo o governador no centro da mesa, como condutor de diversos temas em pauta. A semana seguiu com encontros de fim de tarde envolvendo representantes da Bayer e do escritório Fernandes Machado Business Law.

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