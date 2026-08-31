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Ivan Mattos

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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:04

Celebração em estilo islandês

Helen Björk Guerra Damboriarena Jónsdóttir

Helen Björk Guerra Damboriarena Jónsdóttir

CONTÉM IMAGEM/DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos
Com o tema da Aurora Boreal projetado em grandes painéis de LED, desde a entrada da Associação Leopoldina Juvenil até o Salão Leopoldina, a jovem Helen Björk Guerra Damboriarena Jónsdóttir comemorou seus 15 anos, na noite do sábado, 29, unindo suas raízes brasileiras ao estilo islandês. A família que vive na Islândia, escolheu Porto Alegre, cidade natal da mãe de Helen Björk, Miriam Guerra Damboriarena Masson, cônsul honorária do Brasil na Islândia, para a festa que concentrou cerca de 350 convidados, em uma ambientação superlativa, entre lounges e grandes esculturas luminosas dominando o salão, em uma criação e execução de Jalfim Eventos, com serviço preparado pelo Buffet Solano, e mesa de sobremesas de Lúcia Suñe, com a inclusão de chocolates suíços Läderach. Foram muitos os momentos emocionantes da celebração, entre eles, as danças que foram abertas com o pai, Jón Másson, ao som de Can’t take my eyes off you, seguindo a festa com a participação do DJ Veppo, MC Lucky e DJ Shark, reunindo a turma mais jovem até o final da noite na pista.

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