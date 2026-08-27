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Ivan Mattos

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:07

A abrangência do Festuris

Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, CEOs do Festuris

Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, CEOs do Festuris

ANSELMO CUNHA/FESTURIS/DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos
A 38ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) teve o lançamento oficial da edição de 2026, na noite de segunda-feira, 24, na Pizzaria Cara de Mau, no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Em clima festivo, com a participação dos personagens da casa, a feira que será realizada entre 12 e 15 de novembro, no Serra Park, em Gramado, revelou a programação inspirada nas “Relações reais que constroem o futuro”. Entre as novidades desta edição figura a Paraíba como destino convidado de honra e a participação inédita do Japão que se unirá à outros destinos internacionais em destaque na feira. Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, CEOs do Festuris, o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Raphael Ayub e Luia Barbacovi, vice-prefeito de Gramado apresentaram os detalhes do evento que é um referencial para o turismo gaúcho.

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