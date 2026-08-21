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Ivan Mattos

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Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 00:25

Marcas de uma evolução

Lindomar Peruzzo Junior e Chelei Machado

Lindomar Peruzzo Junior e Chelei Machado

/DANI VILAR ESPECIAL/JC
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Ivan Mattos
Com a presença do governador, Eduardo Leite; do prefeito, Sebastião Melo e do vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Erlon Ortega, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, abriu a 43ª edição da Expoagas. O tradicional jantar festivo, marcou a abertura da Convenção Gaúcha de Supermercados, em uma nova fase, com maiores instalações e mais setorizada, no Centro de Eventos Fiergs. Reforçando a proposta de ser uma entidade mais abrangente ainda para supermercadistas de diferentes regiões, perfis e tamanhos, Peruzzo Junior saudou as inovações da feira e os negócios que ela proporciona. A interiorização das atividades da entidade, a promoção da inovação por meio da AgasTech e dos comitês, a reformulação dos canais de comunicação e a preparação de novas lideranças e mulheres para o setor, figuraram entre os temas da noite.

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