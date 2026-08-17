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Ivan Mattos

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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 17:46

O valor e a força da solidariedade

Ana Bertuol e Luiz Augusto Portal

Ana Bertuol e Luiz Augusto Portal

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
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Jornal do Comércio
O final da semana que passou teve a marca da solidariedade em favor de duas instituições fundamentais para Porto Alegre. Na quinta-feira, 13, o Jantar Ilhas da Gastronomia, em benefício do Instituto da Criança com Diabetes, na Associação Leopoldina Juvenil. A união de chefs de cozinha de restaurantes e confrarias e apoiadores do ICD celebrou os 28 anos da entidade em apoio ao atendimento gratuito e especializado oferecido a crianças e jovens com diabetes tipo 1. A noite gastronômica foi construída a muitas mãos reunindo 16 chefs e cinco pâtissiers, com o apoio de mais de 50 empresas. Um dos destaques da noite foi a apresentação do manifesto "O compromisso do Rio Grande do Sul com as crianças e jovens com diabetes tipo 1", que reforçou a importância da mobilização da sociedade para assegurar cuidado contínuo, qualidade de vida e autonomia aos pacientes e às suas famílias. Entre as presenças estavam Paulo Roberto Falcão, presidente do Conselho de Administração do ICDRS; o médico Balduino Tschiedel, diretor-presidente da instituição; Ana Bertuol, superintendente; Márcia Puñales, vice-diretora-presidente; a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino; o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter; o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, entre muita gente mais.

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