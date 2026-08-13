Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:09

Casa Cor RS 2026

Camila Farina, Fabiano Salbego e Felipe Helfer

Camila Farina, Fabiano Salbego e Felipe Helfer

fotos IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos
Completando 35 anos no Rio Grande do Sul, a Casa Cor RS 2026 teve abertura especial para imprensa na segunda-feira, 10, no Antigo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Com o painel A Conquista do Espaço, de Aldo Locatelli como recepção e agora, ambientado com ênfase para a necessária restauração em curso da obra, a mostra de decoração exibe similaridade e sintonia em todo o circuito, assinalando uma edição madura e conectada com inovação, arte e cultura. A vista para a pista do aeroporto foi determinante para que, arquitetos, designers e paisagistas, refletissem sobre o tema Mente e Coração, proposto na criação de ambientes capazes de aproximar bem-estar, memória, afeto e novas formas de conexão. A mostra segue aberta à visitação até 4 de outubro.

Notícias relacionadas